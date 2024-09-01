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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (7)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW ET "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1997 "Стефан Баторий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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