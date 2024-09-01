10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность PROOF (51) UNC (13) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF70 (2) PF69 (10) PF67 (1) ULTRA CAMEO (7) Сервис NGC (10) GCN (2) PCG (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (3)

COINSNET (5)

Emporium Hamburg (1)

Gärtner (2)

MARCINIAK (8)

Niemczyk (21)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Numis Poland (2)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Rzeszowski DA (1)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (1)

Teutoburger (1)

WCN (11)

Wójcicki (7)