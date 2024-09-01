Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1997 года MW ET "Стефан Баторий". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 16,5 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,250
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "Стефан Баторий" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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Дата 22 июня 2024
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Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Сохранность PF69 GCN
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Дата 23 февраля 2023
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