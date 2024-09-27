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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1997 года MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1997 года MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1997 года MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4850 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 24 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW EO "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1997 "46-й евхаристический конгресс - Ян Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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