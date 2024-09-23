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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1997 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Maison Palombo за 1800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (2)
  • Palombo (1)
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
1787 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - December 1, 2016
Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - December 1, 2016
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1997 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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