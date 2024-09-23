500 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1997 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Maison Palombo за 1800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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