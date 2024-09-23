Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1997 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Maison Palombo за 1800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
1787 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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