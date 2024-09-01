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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1997 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 1997 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 1997 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 59,755,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1997 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 180 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1997 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1997 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1997 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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