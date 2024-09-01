20 грошей 1997 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1997 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 180 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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