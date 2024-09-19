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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,14 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385703 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 25 января 2024.

Сохранность
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  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1997 "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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