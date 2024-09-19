10 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1997 года "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385703 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 115 PLN. Торги состоялись 25 января 2024.

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