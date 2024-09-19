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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1997 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1997 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2022.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Польша 100 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Польша 100 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Александр - August 29, 2018
Польша 100 злотых 1997 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1997 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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