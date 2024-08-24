Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1700 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Где продать?
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