Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2009 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2009 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1700 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
Польша 200 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 200 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 200 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 200 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 200 злотых 2009 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2009 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2009 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск