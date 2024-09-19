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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25296 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
935 $
Цена в валюте аукциона 3550 PLN
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Rauch - July 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1995 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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