Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25296 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
935 $
Цена в валюте аукциона 3550 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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