200 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25296 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность PROOF (3) UNC (4) Сохранность (слабы) MS70 (2) PF70 (1) PF65 (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (4)