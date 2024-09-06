200 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

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