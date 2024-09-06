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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 900

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2006 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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