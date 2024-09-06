Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 900
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2006
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.
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