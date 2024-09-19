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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1712 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 200 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Польша 200 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 200 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша 200 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 200 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 624 USD
Польша 200 злотых 2004 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2004 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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