Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4983 oz) 15,4985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1712 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 750 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Teutoburger (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 624 USD
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2004 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск