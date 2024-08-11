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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1996 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 1996 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 1996 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 52,940,003

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1996 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2540 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 5 злотых 1996 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1996 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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