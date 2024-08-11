Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1996 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1996 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2540 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 460 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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