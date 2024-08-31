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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1996 года MW "Станислав Миколайчик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1996 года MW "Станислав Миколайчик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1996 года MW "Станислав Миколайчик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Станислав Миколайчик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1688 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "Станислав Миколайчик" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1996 "Станислав Миколайчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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