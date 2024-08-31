Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1996 года MW "Станислав Миколайчик" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 13,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Станислав Миколайчик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1688 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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