10 злотых 1996 года MW "Станислав Миколайчик" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Станислав Миколайчик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1688 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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