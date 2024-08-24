Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1996 года MW "200 лет Гимну Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "200 лет Гимну Польши" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 50 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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