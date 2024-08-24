10 злотых 1996 года MW "200 лет Гимну Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "200 лет Гимну Польши" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 50 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.

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