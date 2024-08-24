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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1996 года MW "200 лет Гимну Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1996 года MW "200 лет Гимну Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1996 года MW "200 лет Гимну Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "200 лет Гимну Польши" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 50 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1996 MW "200 лет Гимну Польши" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1996 "200 лет Гимну Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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