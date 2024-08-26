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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2002 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1300 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1996 "Сигизмунд II Август" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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