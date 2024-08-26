10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2002 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1300 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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