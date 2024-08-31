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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (10)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1996 "Сигизмунд II Август" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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