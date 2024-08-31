10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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