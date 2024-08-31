Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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Дата 22 июня 2024
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Дата 24 мая 2024
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Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
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Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Сохранность PF69 GCN
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Дата 23 апреля 2023
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