Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Cieszyńskie CN (1)
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- MARCINIAK (1)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
1844 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
1787 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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