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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coins Auction Hermsdorf (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
1844 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
1787 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 1996 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS69 PCGS
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1996 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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