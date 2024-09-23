500 злотых 1996 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1996 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 663 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2021.

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