100 злотых 2004 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2004 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1711 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 370 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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