Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2006 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2006 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358601 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи 100 злотых 2006 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск