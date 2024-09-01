10 злотых 1995 года MW BCH "Берлин 1945" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "Берлин 1945" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390552 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 390 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

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