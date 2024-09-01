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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1995 года MW BCH "Берлин 1945" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1995 года MW BCH "Берлин 1945" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1995 года MW BCH "Берлин 1945" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,55 гр
  • Чистого серебра (0,3991 oz) 12,4125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "Берлин 1945" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390552 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 390 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW BCH "Берлин 1945" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1995 "Берлин 1945" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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