Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1995 года MW BCH "Берлин 1945" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,55 гр
- Чистого серебра (0,3991 oz) 12,4125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "Берлин 1945" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390552 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 390 PLN. Торги состоялись 28 марта 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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