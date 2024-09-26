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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1995 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1995 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1300 PLN. Торги состоялись 27 февраля 1999.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
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Для продажи 50 грошей 1995 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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