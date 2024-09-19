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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1 злотый 1995 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 1 злотый 1995 года Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 1 злотый 1995 года Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 1995 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе WDA - MiM за 15500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3928 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 1 злотый 1995 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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