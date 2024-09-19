Пробные 1 злотый 1995 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 1995 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе WDA - MiM за 15500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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