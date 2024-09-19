Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1 злотый 1995 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1 злотый
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1 злотый 1995 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе WDA - MiM за 15500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3928 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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