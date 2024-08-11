10 злотых 1995 года MW NR "Винценты Витос" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "Винценты Витос" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 35 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.

Сохранность PROOF (13) UNC (14) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис PGM (1) NGC (1) GCN (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (1)

Gärtner (2)

Niemczyk (2)

Numedux (1)

Numis Poland (1)

Stare Monety (1)

Teutoburger (1)

WCN (14)

Wójcicki (4)