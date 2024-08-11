Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1995 года MW NR "Винценты Витос" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "Винценты Витос" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 35 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PGM
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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