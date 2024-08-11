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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1995 года MW NR "Винценты Витос" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1995 года MW NR "Винценты Витос" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1995 года MW NR "Винценты Витос" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4907 oz) 15,2625 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "Винценты Витос" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 35 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PGM
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1995 MW NR "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1995 "Винценты Витос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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