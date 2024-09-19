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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 16,44 гр
  • Чистого серебра (0,4889 oz) 15,207 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "100 лет Олимпийским Играм" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе Hess Divo за 60 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 1995 MW RK "100 лет Олимпийским Играм" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1995 "100 лет Олимпийским Играм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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