Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 16,44 гр
- Чистого серебра (0,4889 oz) 15,207 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "100 лет Олимпийским Играм" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе Hess Divo за 60 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (2)
- COINSNET (1)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numis Poland (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (1)
- Teutoburger (2)
- WCN (17)
- Wójcicki (7)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1995 "100 лет Олимпийским Играм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск