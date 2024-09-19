10 злотых 1995 года MW RK "100 лет Олимпийским Играм" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1995 года "100 лет Олимпийским Играм" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе Hess Divo за 60 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.

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