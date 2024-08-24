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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 99,740,122

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 440 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (2)
Польша 1 злотый 1995 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 1 злотый 1995 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 злотый 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 1 злотый 1995 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1995 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 злотый 1995 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1995 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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