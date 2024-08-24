1 злотый 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1995 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 440 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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