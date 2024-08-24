500 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32644 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.

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