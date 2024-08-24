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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32644 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1967 $
Цена в валюте аукциона 8400 PLN
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Rauch - July 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Польша 500 злотых 1995 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1995 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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