Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1995 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1995 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32644 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (2)
- MARCINIAK (2)
- Rauch (1)
- Stack's (1)
- WCN (2)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 500 злотых 1995 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск