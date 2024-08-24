Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1995 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.
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