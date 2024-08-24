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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1995 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 1995 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 102,280,109

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1995 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 900 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1995 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1995 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1995 MW на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша 1 грош 1995 MW на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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