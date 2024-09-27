20 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе WDA - MiM за 320 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность UNC (4) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (3) Сервис NGC (4)