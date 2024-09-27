Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе WDA - MiM за 320 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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