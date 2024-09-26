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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 29,140,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 1050 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cieszyńskie CN (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
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Польша 1 грош 1990 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1990 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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