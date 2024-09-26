1 грош 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 1050 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

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