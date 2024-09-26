Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1990 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 1050 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
******
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Где продать?
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