Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1991 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 370 PLN. Торги состоялись 24 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск