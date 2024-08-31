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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 171,040,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1991 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 370 PLN. Торги состоялись 24 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 5 грошей 1991 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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