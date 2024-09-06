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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 123,164,300

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1991 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1991 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 грошей 1991 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 10 грошей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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