10 грошей 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1991 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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