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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1993 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 1993 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 1993 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 20,904,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1993 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 1600 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1993 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1993 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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