Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1993 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1993 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1082 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 1600 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2023.
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