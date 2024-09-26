Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1993 года
для обращения
Памятные серебряные
300000 злотых 1993 MW ET XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Средняя цена 40 $
Продажи
0 46
300000 злотых 1993 MW ANR Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць
Средняя цена 45 $
Продажи
0 41
200000 злотых 1993 MW 750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин
Средняя цена 25 $
Продажи
0 46
Памятные Медно-никелевые
Пробные монеты
300000 злотых 1993 MW Пробные 65 лет восстанию в Варшавском гетто Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 26
300000 злотых 1993 MW ET Пробные XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994 Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24
300000 злотых 1993 MW ANR Пробные Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць Никель
Средняя цена 540 $
Продажи
0 20
200000 злотых 1993 MW Пробные 750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
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