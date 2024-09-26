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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1993 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 1993 MW
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 грошей 1993 MW
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 1993 MW
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1993 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW NR 65 лет восстанию в Варшавском гетто
Средняя цена 45 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ET XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Средняя цена 40 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ET Деревенская ласточка
Средняя цена 85 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ET Ланьцутский замок
Средняя цена 50 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ANR Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць
Средняя цена 45 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW 750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин
Средняя цена 25 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW ET Казимир IV Ягеллончик Погрудный портрет
Средняя цена 30 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW Казимир IV Ягеллончик Поясной портрет
Средняя цена 100 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW BCH Движение сопротивления
Средняя цена 45 $
Продажи
0 22

Памятные Медно-никелевые

Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ET Деревенская ласточка
Средняя цена 25 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ET Ланьцутский замок
Средняя цена 15 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ET Казимир IV Ягеллончик
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ANR XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW Пробные 65 лет восстанию в Варшавском гетто Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ET Пробные Ланьцутский замок Никель
Средняя цена 190 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ET Пробные Деревенская ласточка Никель
Средняя цена 320 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ET Пробные XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994 Никель
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
300000 злотых 1993 MW ANR Пробные Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць Никель
Средняя цена 540 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW Пробные 750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW BCH Пробные Движение сопротивления Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 Пробные Движение сопротивления
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW ET Пробные Казимир IV Ягеллончик Никель
Средняя цена 110 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
200000 злотых 1993 MW Пробные Казимир IV Ягеллончик Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ET Пробные Ланьцутский замок Никель
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ET Пробные Деревенская ласточка Никель
Средняя цена 220 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ET Пробные Казимир IV Ягеллончик Никель
Средняя цена 95 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
20000 злотых 1993 MW ANR Пробные XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994 Никель
Средняя цена 100 $
Продажи
0 30
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