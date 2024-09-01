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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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