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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 20000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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20000 злотых 1990 Пробные

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 MW Никель 500 0 26
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20000 злотых 1991 Пробные

225 лет Варшавскому монетному двору
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 MW Никель 500 0 35
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20000 злотых 1991 Пробные

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 MW ET Никель 500 - 0 341991 MW ET Золото - 400 0 19
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20000 злотых 1993 Пробные

Ланьцутский замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 29
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20000 злотых 1993 Пробные

Деревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 27
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20000 злотых 1993 Пробные

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ET Никель 500 0 36
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20000 злотых 1993 Пробные

XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1993 MW ANR Никель 500 0 30
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20000 злотых 1994 Пробные

75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ANR Никель 500 0 301994 MW ANR Медно-никель - 0 171994 MW ANR - 0 0
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20000 злотых 1994 Пробные

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ET Никель 500 0 20
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20000 злотых 1994 Пробные

Открытие нового здания монетного двора
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW RK Никель 500 0 28
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20000 злотых 1994 Пробные

200-Летие Восстания Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 MW ANR Никель 500 0 25
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