Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 20000 злотых III Республики до деноминации - Польша
20000 злотых 1990 Пробные10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1990 MW Никель 500 0 26
20000 злотых 1991 Пробные225 лет Варшавскому монетному двору
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 MW Никель 500 0 35
20000 злотых 1991 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1991 MW ET Никель 500 - 0 341991 MW ET Золото - 400 0 19
20000 злотых 1993 ПробныеЛаньцутский замок
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET Никель 500 0 29
20000 злотых 1993 ПробныеДеревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET Никель 500 0 27
20000 злотых 1993 ПробныеКазимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ET Никель 500 0 36
20000 злотых 1993 ПробныеXXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1993 MW ANR Никель 500 0 30
20000 злотых 1994 Пробные75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ANR Никель 500 0 301994 MW ANR Медно-никель - 0 171994 MW ANR - 0 0
20000 злотых 1994 ПробныеСигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ET Никель 500 0 20
20000 злотых 1994 ПробныеОткрытие нового здания монетного двора
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW RK Никель 500 0 28
20000 злотых 1994 Пробные200-Летие Восстания Костюшко
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ANR Никель 500 0 25
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