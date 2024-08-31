Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,5 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.
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