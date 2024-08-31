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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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