Пробные 20000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

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