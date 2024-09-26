Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,1 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0969 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 400
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
742 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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