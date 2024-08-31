Пробные 20000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3422 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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