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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,3 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2173 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF65 GCN
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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