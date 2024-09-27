Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 2,3 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2173 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF65 GCN
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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