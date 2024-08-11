Пробные 20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "Открытие нового здания монетного двора" со знаком MW RK. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2991 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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