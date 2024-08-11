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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW RK "Открытие нового здания монетного двора" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,9 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "Открытие нового здания монетного двора" со знаком MW RK. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2991 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW RK "Открытие нового здания монетного двора" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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