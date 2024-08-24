Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,7 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1010 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
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