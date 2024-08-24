Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1010 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

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