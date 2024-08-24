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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Ланьцутский замок" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1993 года "Ланьцутский замок" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1010 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 20000 злотых 1993 MW ET "Ланьцутский замок" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1993 "Ланьцутский замок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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