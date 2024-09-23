Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,6 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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