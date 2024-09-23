Пробные 20000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1684 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность PROOF (18) UNC (14) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) SP68 (4) PF69 (11) PF68 (3) CAMEO (9) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (14) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (2)

GGN (4)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (5)

Numimarket (4)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Rzeszowski DA (2)

Stary Sklep (6)

WDA - MiM (5)

Wójcicki (2)

Wu-eL (1)