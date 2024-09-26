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Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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