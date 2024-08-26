Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2992 проданному на аукционе Stary Sklep за 1850 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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