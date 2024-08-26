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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,9 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "200-Летие Восстания Костюшко" со знаком MW ANR. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2992 проданному на аукционе Stary Sklep за 1850 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (3)
  • Wu-eL (1)
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "200-Летие Восстания Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1994 "200-Летие Восстания Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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