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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,1 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4100 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1991 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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