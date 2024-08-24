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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша". Медно-никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1663 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3700 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (6)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 20000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1994 "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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