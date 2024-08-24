Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20000 злотых 1991 года MW "225 лет Варшавскому монетному двору". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20000 злотых 1991 года MW "225 лет Варшавскому монетному двору" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 20000 злотых 1991 года MW "225 лет Варшавскому монетному двору" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,8 гр
  • Диаметр 32,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1991 года "225 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2983 проданному на аукционе Stary Sklep за 1950 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (3)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 20000 злотых 1991 MW "225 лет Варшавскому монетному двору" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20000 злотых 1991 "225 лет Варшавскому монетному двору" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1991 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 20000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск