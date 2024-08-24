Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20000 злотых 1991 года MW "225 лет Варшавскому монетному двору". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,8 гр
- Диаметр 32,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1991 года "225 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2983 проданному на аукционе Stary Sklep за 1950 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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