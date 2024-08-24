Пробные 20000 злотых 1991 года MW "225 лет Варшавскому монетному двору". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20000 злотых 1991 года "225 лет Варшавскому монетному двору" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2983 проданному на аукционе Stary Sklep за 1950 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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