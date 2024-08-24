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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,15 гр
  • Чистого серебра (1,0005 oz) 31,1188 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 220 EUR. Торги состоялись 28 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW ET "Деревенская ласточка" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1993 "Деревенская ласточка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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