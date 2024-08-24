300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 220 EUR. Торги состоялись 28 июня 2016.

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