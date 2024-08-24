Польша Период: 1506-2020 1506-2020
300000 злотых 1993 года MW ET "Деревенская ласточка" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,15 гр
- Чистого серебра (1,0005 oz) 31,1188 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "Деревенская ласточка" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 220 EUR. Торги состоялись 28 июня 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
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