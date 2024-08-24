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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 300000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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300000 злотых 1993

65 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW NR 30,000 0 66
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300000 злотых 1993

XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW ET 20,000 0 46
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300000 злотых 1993

Деревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW ET 20,000 0 92
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300000 злотых 1993

Ланьцутский замок
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW ET 20,000 0 53
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300000 злотых 1993

Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 MW ANR 20,000 0 41
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300000 злотых 1994

Максимилиан Мария Кольбе
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW 15,000 0 34
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300000 злотых 1994

70 летие основания Национального Банка Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW ET 20,880 0 31
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300000 злотых 1994

60-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 MW ET 30,000 0 56
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