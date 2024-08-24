Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные серебряные 300000 злотых III Республики до деноминации - Польша
300000 злотых 199365 лет восстанию в Варшавском гетто
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1993 MW NR 30,000 0 66
300000 злотых 1993XXVIII Зимние Олимпийские Игры - Лиллехаммер 1994
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1993 MW ET 20,000 0 46
300000 злотых 1993Деревенская ласточка
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1993 MW ET 20,000 0 92
300000 злотых 1993Ланьцутский замок
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1993 MW ET 20,000 0 53
300000 злотых 1993Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - Замосць
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1993 MW ANR 20,000 0 41
300000 злотых 1994Максимилиан Мария Кольбе
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1994 MW 15,000 0 34
300000 злотых 199470 летие основания Национального Банка Польши
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1994 MW ET 20,880 0 31
300000 злотых 199460-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1994 MW ET 30,000 0 56
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