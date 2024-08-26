Польша Период: 1506-2020 1506-2020
300000 злотых 1993 года MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,16 гр
- Чистого серебра (1,0008 oz) 31,1288 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 300000 злотых 1993 "65 лет восстанию в Варшавском гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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