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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1993 года MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1993 года MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,16 гр
  • Чистого серебра (1,0008 oz) 31,1288 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF70 NGC
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numedux - September 29, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе Numedux - September 29, 2023
Продавец Numedux
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 300000 злотых 1993 MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1993 "65 лет восстанию в Варшавском гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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