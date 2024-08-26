300000 злотых 1993 года MW NR "65 лет восстанию в Варшавском гетто" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1993 года "65 лет восстанию в Варшавском гетто" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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