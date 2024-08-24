300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "Максимилиан Мария Кольбе" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 7 мая 2017.

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