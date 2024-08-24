Польша Период: 1506-2020 1506-2020
300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,16 гр
- Чистого серебра (1,0008 oz) 31,1288 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 300000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "Максимилиан Мария Кольбе" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 7 мая 2017.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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