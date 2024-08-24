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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 300000 злотых 1994 года MW "Максимилиан Мария Кольбе" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,16 гр
  • Чистого серебра (1,0008 oz) 31,1288 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 300000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 300000 злотых 1994 года "Максимилиан Мария Кольбе" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 7 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Teutoburger (1)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 300000 злотых 1994 MW "Максимилиан Мария Кольбе" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 300000 злотых 1994 "Максимилиан Мария Кольбе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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